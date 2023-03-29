شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. أحمد الأحمر الأسطورة الذهبية فى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أحمد الأحمر، نجم كرة اليد بنادى الزمالك وقائد منتخب مصر السابق الذى أعلن اعتزاله اللعب الدولى مؤخراً، أحد أبرز أساطير اللعبة فى مصر، لما حققه من إنجازات، سواء على المستوى الشخصى أو المحلى أو العالمى أو الأفريقى.

أحمد الأحمر نجم يمتلك الكثير من المهارات التى مكنته من الوصول للنجومية وتحقيق شهرة واسعة فى عالم الرياضة المصرية لا تختلف عن شهرة نجوم كرة القدم مطلقا.

وكتب الأحمر تاريخا مشرفا لكرة اليد من خلال تحقيق 5 ألقاب أفريقيا من أصل 10 مشاركات، والمشاركة فى 9 بطولات عالم، فضلا عن المشاركة فى 4 دورات أولمبية، آخرها تحقيق المركز الرابع فى طوكيو 2020.

أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع نادى واحد وهو الزمالك، بتحقيقه 13 بطولة قارية معه، وهو الهداف التاريخى لكأس العالم للأندية، كما حقق العديد من الألقاب الفردية فى كل البطولات التى شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر، وتنوعت ما بين أفضل ظهير أيمن، وأفضل لاعب، وهداف البطولة، وفى أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذى يحققه فى أغلب المباريات التى شارك فيها ولو لدقائق معدودة، سواء محلية أو قارية أو عالمية.

ولد أحمد الأحمر فى 27 يناير عام 1984، لعائلة زملكاوية، فهو نجل كابتن القلعة البيضاء فى اليد، مصطفى الأحمر، وحصد الأحمر مع منتخب مصر 10 بطولات، موزعين إلى 4 أمم أفريقيا أعوام 2004 و2008 و2016 و2020، وتوج مع الفراعنة بذهبية دورة الألعاب الإفريقية 3 مرات، ولقبين دورة الألعاب العربية، ومرة بطولة ألعاب البحر المتوسط.