شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبى ينتظر محمد الشناوى فى الأهلى بسبب كدمة الفخذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى للفحص الطبى فور انتظامه فى تدريبات المارد الأحمر، بعد إصابته بكدمة فى الفخذ خلال مباراة المنتخب الوطنى أمام مالاوى والتى فاز فيها الفراعنة بأربعة أهداف دون رد.

وحقق منتخب مصر فوزًا كاسحًا على نظيره مالاوى بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن محمد الشناوى اشتكى من آلام الفخذ أثناء المباراة وفضل الجهاز الفنى إراحته والدفع بمحمد صبحى بدلا منه.

ويستأنف فريق الأهلى تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء بعد 24 ساعة راحة حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء ضمن التحضير لمباراتهم ضد الهلال السودانى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، فى إطار البرنامج الموضوع من قبل مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأحمر.

وركز كولر خلال تدريبات الأهلى الماضية على زيادة الجرعة التدريبية والحمل البدنى من أجل رفع كفاءة اللاعبين الفنية والبدنية والوصول لأعلى فورمة قبل مباراة الهلال، حيث كثف أندرياس أندويا مخطط الأحمال الحمل البدنى للاعبين قبل الحصول على راحة أمس.