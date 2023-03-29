شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف فرص لحاق محمد عبد الشافى بمواجهة الزمالك والمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكتمل شفاء محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، من الإصابة التي يعاني منها بكدمة في الكاحل وادت لتغيبه عن المشاركة مع فريقة في الفترة الماضية.

وقلت فرص لحاق عبد الشافي بمواجهة فريقه المقبلة أمام المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة في الجولة الاخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويواصل عبد الشافي الخضوع للبرنامج التاهيلي المحدد له من قبل الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة من أجل تجهيزه للمشاركة مع الزمالك في مواجهات الدورى المقبلة.

وتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وتأهل الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائري عن هذه المجموعة فيما ودع الزمالك والمريخ رسمياً وتبقى مباراتهم المقبلة تحصيل حاصل .