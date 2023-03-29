شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان قويتان فى بلاى أوف قبل نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء ، مواجهتان قويتان فى منافسات ثان جولات بلاى أوف قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023 بين كلا من، الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع وادى دجلة .

تأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري الطائرة كلًا من: "الأهلي، الزمالك، سبورتنج، وادي دجلة"، وستقام المباريات على صالة نادي الاتحاد السكندري.

يلتقى كل فريقين في مباراتين،وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الجمعة الموافق 31 مارس الجاري.

موعد مواجهتى اليوم كالتالى :

- الأهلي يواجه سبورتنج في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك يواجه وادي دجلة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

كما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات "البلاي أوف" لدوري كرة الطائرة سيدات:

- الدور النهائي :

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من (2) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدوري موسم 2023/2022.