شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يتصدر ترشيحات تدريب منتخب مصر للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر خالد جلال نجم ومدرب الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق لفريق البنك الأهلي ترشيحات اتحاد الكرة لتدريب منتخب المحليين الذى قرر الاتحاد تكوينه في أخر اجتماع للمجلس.

ويدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة إطلاق دورى الرديف فى الفترة المقبلة، بحيث يتم من خلاله اختيار لاعبى منتخب المحليين من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وتمهيدا لهذه الخطوة طلب الاتحاد أيضا تطبيق تصور مسابقات الناشئين لجميع المراحل السنية من خلال دورى المناطق ودورى القطاعات ودورى الجمهورية، بالإضافة إلى منتخبات المناطق.

وأشار الاتحاد المصري إلى نيته تشكيل منتخب (الظل)، يكون قوامه من اللاعبين مواليد عام 2003 وما بعدها، وستكون مهمة هذا المنتخب المشاركة في التصفيات المؤهلة للنسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين.