شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية ترفض توقف الدورى أثناء امم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة فكرة ايقاف الدوري مجددًا بسبب أمم افريقيا للمنتخبات الأولمبية ورأت الرابطة أن المنتخب الأولمبي سيخوض أمم إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية في شهر يونيو، وهو ظرف لم يكن في الحسبان خصوصا بعدما تم وضع البطولة خارج الأجندة.

وأصرت الرابطة على حق اللاعبين في الانضمام للمنتخب الأوليمبي، حيث لا يجوز منع الأندية للاعبين من الانضمام للمنتخب، ومع ذلك الدوري سوف يستمر بشكل طبيعي أثناء منافسات البطولة.

وتعتقد الرابطة ان فكرة تأجيل أي مباراة في الدوري خلال المرحلة المقبلة سيكون صعب للغاية، يجب العودة للتوقيتات الطبيعية في البطولات مثل كل دول العالم، وكل الفرق لديها كم كبير من اللاعبين من أجل المنتخب الأوليمبي.

وتخوض 8 من منتخبات القارة السمراء الأوليمبية كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي ستقام في المغرب الصيف القادم وتحديدًا في يونيو 2023.

الظهور الأول للمسابقة الأفريقية للشباب كان في عام 2011، وتُقام المسابقة كل 4 سنوات، وهي الطريق الوحيدة للتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باختلاف نسخها.

كانت النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا في 2019، التى أُقيمت في مصر فاز بها الفراعنة للمرة الأولى في تاريخه.