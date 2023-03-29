شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعدداداته لمواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق المقاولون العرب، استعداداته لمواجهة سيراميكا، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء غداً الخميس ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي يستضيفها ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى، برصيد 32 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 21 مباراة، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى مثلهم وخسروا 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.