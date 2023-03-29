شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب عودة الدوليين بعد انتهاء التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للأهلي انتظام اللاعبين الدوليين سواء المحليين أو الأجانب في التدريبات الجماعية عقب انتهاء مبارياتهم مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي في إطار التحضير لمباراته المهمة ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل على استاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين الدوليين، حيث انضم 7 لاعبين لمنتخب مصر الأول وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومروان عطية، و3 محترفين وهم بيرسي تاو وعلي معلول واليو ديانج، بخلاف وجود 4 لاعبين مع المنتخب الأولمبي وهم حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمد أشرف.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن مسئولي القلعة الحمراء أبلغوا كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمعار إلى فيوتشر بالعودة لصفوف فريقه الأصلي بعد نهاية الموسم الحالي، عقب انتهاء إعارته التي امتدت لموسمين منذ بداية الموسم الماضي، في ظل وجود رغبة لدى الجهاز الفني في عودة اللاعب في الصيف القادم.

وخرج كريم نيدفيد للإعارة إلى فيوتشر مطلع الموسم الماضي لمدة موسم واحد قبل أن يتم تجديد إعارته في يناير من العام الماضي مقابل موافقة ناديه فيوتشر على قطع إعارة محمد عبد المنعم إليه وعودته لصفوف الأهلي في منتصف الموسم الماضي.

واستطلع مسئولو النادي الأهلي رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشأن عودة كريم نيدفيد، والذي رحب بعودة اللاعب باعتباره على ذمة الفريق الأحمر ويحتاج لجهوده لاسيما أنه لاعب جوكر يجيد اللعب في كل مراكز الوسط وصانع الألعاب والجبهة اليمنى كما يجيد اللعب في مركز الجناحين.