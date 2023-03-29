شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها مساء غداً الخميس باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

حيث يخوض الدراويش اليوم الأربعاء مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء.

وكف حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلى، على دراسة مباريات سموحة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة المحلية، بحثاً عن انتصار جديد للدراويش.

ونجح فريق الإسماعيلى في التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.