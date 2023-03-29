شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائى كأس مصر 2022 بين الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022، والمقرر أن يجمع بين الأهلي وبيراميدز.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

يطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.

وأخطر اتحاد الكرة الأهلي وبيراميدز بتسديد مبلغ 40 ألف دولار على من يرغب في الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لمباراة نهائي الكأس.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

ستقام مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع مساء الإثنين الموافق 10 أبريل 2023، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لنهائى كأس مصر بين الاهلى وبيراميدزوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.