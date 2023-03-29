شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء بعد 24 ساعة راحة حصل عليها اللاعبين أمس الثلاثاء ضمن التحضير لمباراتهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في إطار البرنامج الموضوع من قبل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وركز كولر خلال تدريبات الأهلي الماضية على زيادة الجرعة التدريبية والحمل البدني من أجل رفع كفاءة اللاعبين الفنية والبدنية والوصول لأعلى فورمة قبل مباراة الهلال، حيث كثف أندرياس أندويا مخطط الأحمال الحمل البدني للاعبين قبل الحصول على راحة أمس.

على صعيد أخر ، كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن مسئولي القلعة الحمراء أبلغوا كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمعار إلى فيوتشر بالعودة لصفوف فريقه الأصلي بعد نهاية الموسم الحالي، عقب انتهاء إعارته التي امتدت لموسمين منذ بداية الموسم الماضي، في ظل وجود رغبة لدى الجهاز الفني في عودة اللاعب في الصيف القادم.

وخرج كريم نيدفيد للإعارة إلى فيوتشر مطلع الموسم الماضي لمدة موسم واحد قبل أن يتم تجديد إعارته في يناير من العام الماضي مقابل موافقة ناديه فيوتشر على قطع إعارة محمد عبد المنعم إليه وعودته لصفوف الأهلي في منتصف الموسم الماضي.

واستطلع مسئولو النادي الأهلي رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشأن عودة كريم نيدفيد، والذي رحب بعودة اللاعب باعتباره على ذمة الفريق الأحمر ويحتاج لجهوده لاسيما أنه لاعب جوكر يجيد اللعب في كل مراكز الوسط وصانع الألعاب والجبهة اليمنى كما يجيد اللعب في مركز الجناحين.