شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد أمام السعودية للمرة الثانية فى الدورى الدولية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2006، فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء ، مواجهة قوية أمام السعودية للمرة الثانية فى الدورة الدولية الودية لفرق الناشئين مواليد 2006، والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب السعودية ومنتخب الجزائر، والتى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة اليد خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس الجارى.

تأتى الدورة الدولية الودية لكرة اليد فى إطار استعدادات منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2006 لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط للناشئين، والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل 2023.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006 محمد عبد السلام المدير الفنى و وائل فهيم المدرب العام و توفيق البطاوى المدير الادارى ودكتور عصام نور الدين أخصائى العلاج الطبيعى.

وجاءت باقى المباريات كالتالى:

- يوم 30 مارس : مباراة منتخب الجزائر و منتخب السعودية و تقام المباراة فى تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 31 مارس : مباراة منتخب الجزائر و منتخب مصر الوطنى و تقام المباراة فى تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يلعب كل منتخب من المنتخبات المشاركة بالدورة الدولية مبارتين و تقام مباريات البطولة بنظام الثلاث اشواط فى المباراة .