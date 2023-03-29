شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصرف جزءا من مستحقات لاعبيه لتحفيزهم قبل موقعة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الساعات المقبلة ، كنوع من التحفيز للاعبين قبل مباراتهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل على استاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، باعتبارها مباراة مصيرية وفارقة في مشوار استمرار الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية.

وترغب إدارة النادي الأهلي في رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين قبل مباراة الهلال السوداني والشد من ازرهم لحثهم على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنهم من خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي ، لاسيما وأن المباراة تقام في القاهرة وبحضور ٥٠ ألف مشجع أهلاوي ويحتاج الفريق الأحمر للفوز فيها من أجل ضمان الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي.

وتحاول إدارة النادي الأهلي توفير كل سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين قبل موقعة الهلال السوداني ، من أجل تخطي هذه العقبة الصعبة والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وتجدد الآمال في استمرار المنافسة على استعادة اللقب الأفريقي الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر نسخة وبحثا عن التتويج بالنجمة الحادية عشرة في تاريخ الأهلي.