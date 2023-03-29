شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الاتصالات والزمالك مع الطلائع بربع نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة الثالثة من دور ربع النهائي لدورى السلة "رجال"best of 5 ، للفرق أصحاب المراكز من الأول الى الثامن ، لحسم الفرق المتأهلة لدور النصف نهائي من البطولة.

ويلتقى اليوم الأهلى مع الاتصالات، والزمالك مع طلائع الجيش، والاتحاد السكندرى مع سبورتنج، بينما الجزيرة مع سموحة.

واقترب الأهلى والاتحاد والزمالك من الصعود لنصف النهائي بعد التغلب في أول مباراتين ، حيث أن الفوز في مباريات اليوم هو صعود للفرق الثلاثة دون الحاجة إلى باقى مباريات best of 5.

وأقيمت اول مباراتين على ملاعب الأندية المذكورة اولا بالجدول بينما المباراة الثالثة والرابعة على ملاعب الأندية الأخرى، وحالة فوز فريق فى 3 مباريات يصعد للدور قبل نهائي مباشرة دون الحاجة إلى استكمال باقى المباريات.