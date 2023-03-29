شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعود لحراسة مرمى فيوتشر أمام بيراميدز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفيوتشر بقيادة علي ماهر، على عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، إلى حماية العرين، أمام بيراميدز في المباراة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر لها العاشرة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأتي رغبة الجهاز الفني لفيوتشر في الاستعانة بجنش نظراً لخبراته الأفريقية، وكان جنش قد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام طلائع الجيش في كأس الرابطة، والتي تواجد خلالها محمود حمدي في حراسة المرمى ونجح في قيادة فريقه إلى ربع النهائي بعد تألقه في التصدي لركلات الجزاء، حيث يعمل الجهاز الفني لفيوتشر على منح جميع اللاعبين الفرصة للمشاركة نظراً لضغط المباريات.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وطلب علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تقريراً مفصلاً عن حالة المصابين فى الفريق، وذلك بعدما ضربت الإصابات لاعبى فيوتشر خلال الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات، حيث تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد ومحمد فاروق عن المباريات المقبلة لفيوتشر بسبب إصابتهما في الركبة، بينما يعاني مهند لاشين وكريم نيدفيد من إجهاد.

و انقلبت موازين المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تضم فرق، فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، وإسكو دي كارا التوجولي، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرار رسميا، باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا، لصالح فيوتشر باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار.

بناءً على قرار الكاف، أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق إسكو دي كارا بدون نقاط.