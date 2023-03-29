الامارات | الاتحاد السعودي يعلن رحيل رينارد عن تدريب المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا رحيل المدرب الفرنسي إيرفي رينارد عن منصب المدير الفني للمنتخب الأول.

وجاء ذلك عقب هزيمة المنتخب على أرضه أمام نظيره البوليفي 1 / 2 مساء الثلاثاء في مباراة ودية.

وهذه الهزيمة هي الثانية على التوالي للمنتخب السعودي على أرضه حيث خسر أمام منتخب فنزويلا 1 / 2 أيضا في مباراة ودية أخرى يوم الجمعة الماضي.

وأعلن الاتحاد السعودي عن رحيل رينارد عبر بيان رسمي نشره على حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكر الاتحاد في البيان: "وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني إيرفي رينارد عدم إكمال المدة المتبقية من عقده".

وأضاف :"وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة".

وبدأ رينارد مهمته مع المنتخب السعودي في تموز/يوليو 2019، وكان يرتبط بعقد يمتد حتى عام 2027، وذلك بعدما تم التجديد له في أيار/مايو الماضي.

وخلال 1338 يوما، قاد رينارد المنتخب السعودي في 41 مباراة في كل المسابقات، حقق خلالها الفوز في 19 وتعادل في 12 وخسر 10 مرات.