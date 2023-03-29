شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم وادى دجلة فى بلاى أوف نصف نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره وادى دجلة بنتيجة 3/0، فى إطار منافسات أول جولات بلاى أوف قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023. ونجح الأهلى فى الفوز على سبورتنج بنتيجة 3/0 فى نفس الدور على صالة الاتحاد السكندرى.

ويلتقى كل فريقين فى مباراتين، حيث أقيمت المباراة الأولى أمس الثلاثاء، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس، وفى حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة، تقام يوم الجمعة الموافق 31 مارس الحالى.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالى:

** يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس الجارى :

- الأهلى يواجه سبورتنج فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك يواجه وادى دجلة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

** يوم الأربعاء الموافق 29 مارس الجاري:

- الأهلى يواجه سبورتنج فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك يواجه وادى دجلة فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

كما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات "البلاى أوف" لدورى كرة الطائرة سيدات:

- الدور النهائى:

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من (2) المركزين الأول والثانى.