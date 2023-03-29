شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد ثلاثى الفريق بعد حسم التعاقد مع المدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على فتح ملف تجديد يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثى ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم، بعد حسم ملف المدير الفني الجديد الذى يقود الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالى فيريرا.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك في حسم ملف المدير الفني الجديد في الوقت الحالي حيث يعد هذا الأمر على رأس أولوياتهم، وبعدها سيبدأون فى التحرك اتجاه تجديد عقود اللاعبين،حسب الحاجة الفنية للفريق الأبيض.

ويرغب ثلاثى الزمالك في تجديد تعاقدهم والبقاء داخل النادى الأبيض، ولكنهم ينتظرون قرار المسئولين لفتح هذا الملف معهم ومنحهم الضوء الأخضر، خصوصاً أنهم يريدون حسم مصيرهم ومعرفة وجهتهم المقبلة.

في سياق مختلف، يواصل الجهاز الفني للزمالك تحت القيادة الفنية المؤقتة للمدرب أحمد عبد المقصود منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض، أمام المريخ السودانى في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينوي جهاز الزمالك منح فرصة أكبر للبدلاء للحكم على مستواهم، بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسى في المباريات الماضية، أسوة بما حدث في مباراة البنك الأهلى الأخيرة في دور الـ16، ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

وتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني، وتأهل الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائري عن هذه المجموعة فيما ودع الأبيض والمريخ رسمياً وتبقى مباراتهم المقبلة تحصيل حاصل.