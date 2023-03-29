المصرى يهزم شبابه 6/1 استعدادا لمواجهة الزمالك فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على فريق الشباب "الأمل"، بالنادي البورسعيدي، بنتيجة 6/1 خلال المباراة الودية التي أقيمت بمعسكر الفريق الأول ببورسعيد الليلة، وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، على مراجعة المباريات السابقة لنادي الزمالك، وآخرها مباراة البنك الأهلي في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي انتهت بفوز البنك الأهلي على الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة، وتأهله لربع نهائي البطولة.

ويستهدف جهاز المصري تحدي أهم نقاط القوة والضعف لدى نادي الزمالك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

كما استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، بعدد من التجارب الودية، لتجهيز الفريق لمباراته المقبلة أمام الزمالك، وخاض النادي المصري 3 تجارب ودية على هامش معسكره ببورسعيد، كانت التجربة الأولى أمام فريق "الأمل" من ناشئي المصري، حيث تم خوض المباراة على 3 أشواط لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، كما فاز على فريق كابسي بثنائية نظيفة، ثم فاز على منتخب دمياط برباعية نظيفة.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن كامل أبو علي رئيس النادي سدد جميع المستحقات المتأخرة للجهاز الفنى واللاعبين بمبلغ يصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه، وقال عبد القادر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أبو علي سدد اليوم كافة المستحقات المتأخرة للاعبين والجهاز الفني ومكافآت الفوز المتأخرة ومستحقات اللاعبين الأجانب، سواء بالمصري أو الدولار بمبلغ يصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.