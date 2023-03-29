شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الطلائع فى بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الطائرة ويلجأ لفاصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/0، فى إطار ثانى جولات منافسات "بلاى أوف" نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023.

وبهذه النتيجة يتم اللجوء لمباراة فاصلة غدا الخميس فى ظل خسارة الفريق الأبيض فى الجولة الأولى، حيث إن نظام البلاى أوف يؤهل الفريق الفائز فى لقاءين. فيما تأهل الأهلى إلى النهائى على حساب سموحة بالفوز فى مباراتين بنتيجة 3/0.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي كل من الأهلي، الزمالك، سموحة، وطلائع الجيش، وتقام المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال:

- الدور النهائي:

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من (2) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.