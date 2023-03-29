شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحقق العلامة الكاملة مع منتخب مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، مسيرته الرائعة حتى الآن مع الفراعنة بالعلامة الكاملة بعد قيادة مصر للفوز على مالاوى برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بين الفريقين أمس الثلاثاء باستاد بينجو الدولى في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

ونجح فيتوريا فى تحقيق 5 انتصارات خلال 5 مباريات كان على القيادة الفنية لمنتخب مصر، لتكون البداية مبشرة جدا مع المنتخب، وسجل المنتخب خلالها 14 هدفا واستقبل هدفا واحدا فقط، وخرج المنتخب بشباك نظيفة فى 4 مباريات، وهى الأرقام الرائعة التى تدل على قيمة المدرب البرتغالى.

ونستعرض نتائج مباريات منتخب مصر مع فيتوريا فى الخمس مباريات:

مصر 3/ 0 النيجر

مصر 3/ 0 ليبيريا

مصر 2/ 1 بلجيكا

مصر 2/ 0 مالاوى

مالاوى 0/ 4 مصر

وجاءت الأرقام كالتالى:

مباريات: 5

فاز: 5

تعادل: 0

خسر: 0

سجل: 14

سكن شباكه: 1

حافظ على نظافة شباكه "4" مباريات

وحقق المنتخب الوطنى فوزا كبيرا على منتخب مالاوي برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو على التوالى، في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم بإستاد بينجو الدولى في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتى منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.

جاءت بداية المباراة سريعة وهجومية من الجانبين، وحاول أصحاب الأرض تهديد مرمى الفراعنة فى الدقائق الأولى قبل أن يصنع محمد صلاح هدفا لطارق حامد فى الدقيقة 4 الذى سدد كرة صاروخيا سكنت الشباك.

وفى الدقيقة 15 سجل عمر مرموش الهدف الثانى للفراعنة من متابعة للكرة فى منطقة الجزاء اصطدمت بمرموش وسكنت الشباك، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثالث فى الدقيقة 20، وفى الدقيقة 44 أنقذ محمد الشناوى هدفا محققا من مهاجم مالاوى بعدما سدد رأسية قوية فى اتجاه مرماه لكن الحارس الدولى ينجح فى التقاط الكرة والخروج من الشوط الأول بشباك نظيفة.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم الفراعنة بثلاثية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح فى الدقائق 4 و15 و20 من عمر اللقاء.

وفى الشوط الثانى، سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر، الهدف الرابع للفراعنة فى شباك مالاوى فى الدقيقة 49 من تمريرة وصلته من محمد هانى ليحولها داخل شباك مالاوى.