شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلى يهزمون سموحة ويتأهلون لنهائى بلاى أوف.. والسيدات يهزمن سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 3/0، فى إطار ثانى جولات منافسات "بلاى أوف" نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز، للموسم المحلى 2022 / 2023.

بهذه النتيجة تأهل الفريق الأحمر إلى النهائى نظرا لفوزه فى لقاء الجولة الأولى أيضا، حيث تقام المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. ويلتقى الزمالك فى نفس الجولة نظيره طلائع الجيش بعد قليل.

كما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات "البلاي أوف" لدوري كرة الطائرة رجال كالتالى:

- الدور النهائى:

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من (2) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.

كما فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/0، فى إطار انطلاق منافسات بلاى أوف قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023.

ويلتقى بعد قليل فريق الزمالك مع نظيره وادى دجلة فى نفس الدور على صالة الاتحاد السكندرى. ومن المقرر أن يلتقى كل فريقين في مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى الثلاثاء، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الأربعاء الموافق 29 مارس، وفى حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الجمعة الموافق 31 مارس الجاري.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالى:

** يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس:

- الأهلي يواجه سبورتنج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك يواجه وادي دجلة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

** يوم الأربعاء الموافق 29 مارس الجاري:

- الأهلي يواجه سبورتنج في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك يواجه وادي دجلة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

كما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات "البلاي أوف" لدوري كرة الطائرة سيدات:

- الدور النهائي:

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من (2) المركزين الأول والثانى.