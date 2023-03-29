شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يدعم الجمهور بـ300 تذكرة لحضور مباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اللواء عمر رياض، المدير التنفيذي لشركة غزل المحلة لكرة القدم، خطابا إلى شركة تذكرتى لتوفير 300 تذكرة لحضور الجمهور مباراة الاتحاد السكندرى القادمة، ودعم الفريق من المدرجات يوم الجمعة المقبل.

ويستعد فريق غزل المحلة الآن لملاقاة نظيره الاتحاد السكندرى، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 31 من الشهر الجارى، وتقام على استاد المحلة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 6 مباريات الهزيمة فى 8 مباريات.

ومن جانب آخر يحاول مسئولو نادى غزل المحلة الاتفاق مع حميد ماو لاعب خط وسط الفريق للعودة إلى القاهرة مبكرا، عقب انتهاء مباريات منتخب تنزانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024.

وخاض منتخب تنزانيا مباراتين أمام أوغندا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم 30 مارس، لذلك يرغب مسئولو نادى غزل المحلة في عودة اللاعب عقب انتهاء مباراة العودة التى أقيمت اليوم والتى تعرض للهزيمة بهدف دون رد.