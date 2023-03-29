شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا قبل مباراة الهلال السودانى بـ48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على دخول الفريق معسكرا مغلقا قبل مباراة الهلال السوداني بـ48 ساعة، حيث تتجه النية في الأهلي لدخول المعسكر غدا الخميس، استعداداً للمباراة المرتقبة التي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تطبيق جمل فنية جديدة مع لاعبيه خلال التدريبات التي يؤديها الفريق الأحمر في الوقت الحالي ضمن التحضير لمباراته ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل تدرب لاعبيه على بعض الخطط الفنية الجديدة التي ينوي تطبيقها في موقعة السبت ويباغت بها الفريق السوداني.

ويحرص كولر على تكثيف الجرعات التدريبية للاعبيه على هامش التدريبات الجماعية، من أجل وصول لاعبيه إلى أعلى معدل من الكفاءة الفنية والبدنية قبل موقعة الفريق السوداني المصيرية في مشوار الفريق الأحمر في البطولة الإفريقية، في ظل رغبته في تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الهدف المنشود في الفوز على بطل السودان والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد النادي الأهلي البوابات الخاصة بالدخول في مباراة فريقهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر دخول جماهير الدرجة الأولى "يمين وشمال" من بوابة آل رشدان، والدرجة الثانية من بوابة صلاح سالم، والدرجة الثالثة "يمين" من البوابة القبلة لشارع النصر والدرجة الثالثة "شمال" من بوابة صلاح سالم، والمقصورة الأمامية والرئيسية من بوابة آل رشدان. وتقرر دخول الصحفيين والإعلاميين من بوابة نادي الفروسية من ناحية ش يوسف عباس.

على صعيد متصل، يحرص الدكتور محمد أبو الوفا المعد النفسي لفريق الأهلي على تكثيف الجلسات مع الجماعية والمنفردة مع لاعبي الأهلي من أجل تجهيزهم قبل مباراتهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل، في ظل الضغوط الكبيرة اليت ستشهدها هذه المواجهة والحضور الجماهيري الكبير الذي سيحضر المباراة لأول مرة منذ فترة كبيرة.

ويتحدث الدكتور محمد أبو الوفا مع لاعبي الأهلي عن ضرورة التركيز في مباراة الهلال منذ بدايتها وطوال الـ90 دقيقة، وعدم الانشغال بالضغط الجماهيري المتوقع لعدد من اللاعبين الذين لم يعتادوا على اللعب في حضور هذا العدد الكبير من المشجعين، بعدما حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع لهذه المباراة المرتقبة.