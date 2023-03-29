بمفاجأة كبيرة.. إسكتلندا تهزم إسبانيا وتتصدر مجموعتها في تصفيات يورو 2024

فجر منتخب إسكتلندا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيفه الإسباني (2-0) مساء يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.



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ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار الكبير للاعب سكوت مكتوميناي، الذي أحرز هدفي بلاده عند الدقيقتين (7 و51) من عمر المباراة على ملعب "هامبدن بارك - Hampden Park" بمدينة غلاسكو.



وحقق منتخب اسكتلندا انتصاره الثاني على التوالي في تصفيات "يورو 2024"، بعد الأول على ضيفه القبرصي (3-0) يوم السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية للتصفيات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وينفرد بصدارة المجموعة الأولى (A)، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه الإسباني.



ويشغل منتخب جورجيا المركز الثالث برصيد نقطة، حصل عليها إثر تعادله مع ضيفه النرويجي (1-1) مساء يوم الثلاثاء أيضا، وتراجع الأخير إلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة أيضا، من مباراتين.



وتتذيل قبرص ترتيب المجموعة من دون رصيد.



كرواتيا تهزم تركيا

وفي مباراة أخرى خرج المنتخب الكرواتي بفوز ثمين من ملعب مضيفه التركي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.



ويعود الفضل في انتصار منتخب كرواتيا، الفائز ببرونزية مونديال قطر 2022، للاعبه ماثيو كوفاتشيتش، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (20، و45) من زمن الشوط الأول للمباراة على ملعب "بورسا اتاتورك - Bursa Ataturk Stadyumu" بمدينة بورصا التركية.



وحقق منتخب كرواتيا باكورة انتصاراته في تصفيات "يورو 2024"، بعد سقوطه في فخ التعادل في عقر داره أمام نظيره الويلزي (1-1) يوم السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية للتصفيات، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة (D) متجاوزا بفارق الأهداف وصيفه الويلزي، الذي تغلب بدوره على ضيفه اللاتفي بهدف وحيد اليوم أيضا.



بينما تعرض منتخب تركيا للهزيمة الأولى، بعد فوزه على مضيفه الأرمني (2-1) يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط، ومن ثم منتخبا أرمينيا ولاتفيا، في المركزين الرابع والخامس من دون نقاط، بعد مباراة واحدة لكل منهما.



المصدر: مواقع الكترونية