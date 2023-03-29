الامارات | 740 لاعباً يشاركون في بطولة «القابضة» الرمضانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت فعاليات النسخة الثانية من بطولة «القابضة» الرمضانية التي تنظمها الشركة بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، بمشاركة 37 فريقاً تضم 740 لاعباً، في منافسة رياضية مجتمعية بأجواء رمضانية.

وتأتي هذه البطولة ضمن الجهود المشتركة بين «القابضة» واتحاد كرة القدم، لدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة واتباع نظام حياة صحي، وفي إطار الشراكة الناجحة والممتدة التي تجمع الطرفين.

وكانت فعاليات البطولة قد انطلقت، أول من أمس، بملاعب صالة مركز أبوظبي الوطني للمعارض وستستمر حتى 13 أبريل المقبل، علماً بأن جميع المباريات ستقام خلال الفترة المسائية، حيث ستتضمن شوطين مدتهما 40 دقيقة، بواقع 20 دقيقة لكل شوط.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري، في تصريحات صحافية: «إن ممارسة كرة القدم لا تقتصر على المحترفين، لأنها لعبة شعبية تحمل رسائل اجتماعية مهمة، وهي نشاط ترفيهي وصحي له آثار إيجابية على الممارس والمتفرج»، مشيراً إلى أن «اتحاد الكرة يقدم الدعم ويساند البطولات التي تقام في رمضان، لأن ممارسة كرة القدم تأتي بنتائج إيجابية لصالح صحة الفرد والمجتمع».