الامارات | افتتاح النسخة الـ 10 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، افتُتحت مساء الإثنين، النسخة الـ10 من بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023» الرمضانية، على «ملعب قصر الإمارات» بالعاصمة أبوظبي.

حضر الافتتاح وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة راشد سعيد العامري، ومدير مكتب وزير ديوان الرئاسة التنفيذي سلطان ضاحي الحميري، ونائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي، وعدد من المسؤولين في ديوان الرئاسة.

وأكد راشد العامري أهمية البطولة إذ تعدّ ملتقى رياضياً شبابياً ومساحة للتلاقي الاجتماعي بين موظفي الديوان والمؤسّسات المشاركة، ما يُعزّز الروابط الاجتماعية عبر التنافس الرياضي المميّز الذي تُقدّمه البطولة منذ تأسيسها.

وأثنى العامري على الدور المهم لشركاء نجاح البطولة؛ «مجموعة اتصالات»، و«فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال»، و«طيران رويال جت»، وكذلك «اتحاد الإمارات لكرة القدم»، و«رابطة المحترفين الإماراتية»، وأضاف أن اللجنة المنظمة حرصت على استحداث منطقة «فان زون» المخصّصة للمشجّعين، بالتعاون مع رابطة المحترفين، لتمكين المشاركين والجماهير والعائلات من الاستمتاع بأجواء البطولة التي تتطوّر كلّ سنة.

وأعرب سلطان الحميري عن شكره وتقديره لجميع الفرق المشاركة، وقال إننا نتطلع إلى تعزيز أهمية الرياضة في جميع المؤسّسات، لأجل تبنّي أسلوب حياة صحي، فالبطولة منصة رياضية تنافسية تمنح الفرصة للجميع للمشاركة والتنافس الأخوي وسط أجواء مميزة، وتُعزّز روح العائلة الواحدة بين جميع المشاركين، وتمنّى التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

المجموعة الثانية

وفي السياق نفسه، افتتح «فريق مكتب الأمين العام» مشواره في البطولة بالفوز على «فريق نادي سيتي غولف» بهدفيْن دون مقابل، وذلك في انطلاقة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، سجلهما الثنائي يوسف أكيوض ومحمد بن حسين.

وفي المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، حقق «فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» بداية قوية بفوزه على «فريق مكتب الشؤون القانونية» برباعية مقابل هدف، سجّل أحمد سالم هدفيْن منها، وهدف لكلّ من سيف أحمد وعمر جمعة، فيما أحرز هدف الفريق الثاني الوحيد لاعبه محمد أحمد.

• العامري: «البطولة تعدّ ملتقى رياضياً شبابياً، ومساحة للتلاقي الاجتماعي».