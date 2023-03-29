الامارات | عجمان يخطف لقب الناشئين (ب) من الرمس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج فريق عجمان بطلاً لمسابقة دوري الناشئين تحت 16 سنة (ب)، بعد فوزه على فريق الرمس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس، في ملعب الرمس، ضمن مباريات الجولة الـ27 والأخيرة من المسابقة.

سجل هدف الفوز لفريق عجمان اللاعب ريان وديع في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

شهد مراسم التتويج عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يحيى المطروشي، وقام بتسليم بطل المسابقة الميداليات الذهبية ودرع الدوري.

وحصد فريق عجمان لقب البطولة بعد وصوله للنقطة 67، والتي جمعها من الفوز في 21 مباراة، والتعادل في أربع مواجهات، بينما تعرض للخسارة مرتين، وبفارق نقطتين حلّ فريق الرمس في مركز وصافة الدوري وله 65 نقطة.