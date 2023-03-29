الامارات | كأس الشارقة للجوجيتسو السبت المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عند التاسعة من مساء السبت المقبل بطولة «كأس الشارقة للجوجيتسو» برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية، وكل من «بالمز سبورت» للخدمات الرياضية ومركز «تيم نوغيرا».

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي أحمد العويس، أن تنظيم بطولات الجوجيتسو أسهم في تعزيز النقلة النوعية للعبة في الإمارة الباسمة وعزز من آفاق التعاون مع الجهات الرياضية الراعية، وأسهم في استقطاب لاعبين موهوبين جدد لفرق النادي.

وقال العويس في تصريحات صحافية: «إن التسجيل للمشاركة في البطولة سيكون مجانياً، وستقام بالنظام الفرقي بحيث يضم كل فريق خمسة لاعبين منهم ثلاثة مواطنين ولاعبان من المقيمين، بالأعمار تحت 12 و10 سنوات وستقام من دون بدلة»، مشيراً الى أن «اعتماد ادارة التدريب الرياضي لهذه الفئة العمرية يأتي ضمن اهتمامات مجلس إدارة النادي بالاهتمام بالأعمار المبكرة لاستكشاف المواهب، ومنهم المواهب المواطنة لرفدها للمنتخبات الوطنية».