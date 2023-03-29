الامارات | فرنسي وإيطالي يكسبان بطولة رأس الخيمة للتنس الشاطئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الثنائي الفرنسي جيوناتي نيكولاس والإيطالي سبوتو ماتيا بالمركز الأول لبطولة رأس الخيمة للتنس الشاطئية بنسختها الخامسة التي نظمها اتحاد التنس، برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة بفندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة، وبالتعاون مع شركة إم باور للخدمات الرياضية، بعد فوزهما على الثنائي البرازيلي غازوسينو برانكو ومواطنه مولا دانيل بنتيجة (6-1) و(2-6).

وفي فئة السيدات، فازت الاسبانية فيرنانديز بالرس والبرازيلية فيتوريا بتفوقهما على الايطاليتين روماني ميشلا وروماني نيوم (6-2) و(6-1).

وانطلقت أمس النسخة السادسة من البطولة في شواطئ فندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة، وبلغ إجمالي جوائز البطولتين 30 ألف دولار.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، في تصريحات صحافية: «إن تنظيم بطولات دولية متتالية في تنس الشاطئية في الدولة عكس صحة النهج الفني والتنظيمي لمجلس إدارة اتحاد التنس في نشر ثقافة اللعبة، ما أسس قاعدة قوية ستسهم باستكشاف لاعبين مواطنين مميزين يمكن من خلالهم تشكيل منتخب وطني قوي مستقبلاً».