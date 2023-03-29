الامارات | جياد «غودولفين» تطارد الألقاب في أستراليا وفرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدفع الفريق العالمي «غودولفين» بثمانية من جياده، اليوم، للمنافسة على ألقاب المضامير في استراليا وفرنسا، إذ يحفل مضمار «وارويك فارم» الأسترالي بالمشاركة الأكبر بوجود ستة من خيول «الشعار الأزرق» بإشراف المدرب جيمس كمنغز، مقارنة بمشاركتين على مضمار «لي مانس» الفرنسي.

ويسرج كمنغز المهرتين «ليفكاندا» و«مانيكان» للمشاركة في أول أشواط مضمار «وارويك» المقام على مسافة 1300 متر عشبي، والمخصص للفئة المبتدئة، قبل أن يعاود المدرب الدفع بالجواد «شيبشاب» للمنافسة على لقب الشوط الثاني المخصص للخيول المبتدئة وللمسافة ذاتها وإنما من عمر ثلاث سنوات.

وفي ثالث الأشواط «يارامان بارك» المخصص لخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق، يدفع كمنغز بالمهرتين «أربيتريشن» و«بيكارونيس» للمنافسة على مسافة 1300 متر، بطموح حصد كل منهما انتصارها الرابع في عالم السباقات.

ويسدل الستار على المشاركة الأسترالية مع الجواد «كونتيمبوراري» المنافس على لقب بطولة السرعة «هوم أفاريس آت كولومور هانديكاب» التي تجري لمسافة 1200 متر عشبي، والمخصصة لخيول عمر ثلاث سنوات.

وفي «لي مانس» الفرنسي، يسرج المدرب هاني أليكس بانتالا الجواد «أفتير ذا راين» للمنافسة على لقب «بري دي لي هيبودروم دي تور شامباراي» المقام ضمن فئة السباقات المشروطة لمسافة 1950 متراً عشبياً، قبل أن يدفع المدرب أندريه فابر بالجواد «بورت أوف إنتري» للمنافسة على لقب سباق «بري دي لاميس» المقام على المضمار والمسافة ذاتهما، وإنما لخيول عمر ثلاث سنوات.

• 6 من خيول «الشعار الأزرق» تنافس في مضمار «وارويك فارم» الأسترالي.