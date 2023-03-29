الامارات | المالدوفي فايوريل بطل «دولية الشارقة» للشطرنج السريع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الأستاذ الدولي الكبير المالدوفي فايوريل لورداتشيسكو، بلقب بطولة الشارقة الدولية 28 للشطرنج السريع، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، وشارك فيها 200 لاعب ولاعبة من 30 دولة.

وشهد حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ سعود بن عبدالعزيز، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورئيس اتحاد الامارات للشطرنج، تريم مطر.

وكان الأستاذ الدولي الكبير المولدوفي فايوريل لورداتشيسكو، قد نال لقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، بعد حصوله على ثماني نقاط من تسع جولات، بواقع سبعة انتصارات وتعادلين، فيما جاء بالمركز الثاني برصيد 7.5 نقاط الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني بافل اليانوف، وحجز اليمني الأستاذ الدولي بشير القديمي مقعداً بين الكبار ليحتل المركز الثالث برصيد 7.5 نقاط أيضاً، مبتعداً عن صاحب المركز الثاني بفارق نقاط كسر التعادل، وجاء رابعاً الأستاذ الدولي الكبير الصربي ايغور ميلادينوفيتش.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز خاصة للاعبين المواطنين، إذ حصل على جائزة أفضل لاعب من الإمارات عبد الرحمن محمد الطاهر، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحصل الدولي سيف أحمد الزرعوني، على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعبة في البطولة للأستاذة الدولية الكبيرة الأوكرانية إيفا سوليمانوفا.