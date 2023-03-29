الامارات | 3 ملايين درهم جوائز أبطال دورة ند الشبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ10 من دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية عن قيمة الجوائز المالية التي تقدمها للفائزين في الألعاب الثماني المقامة هذا العام، التي وصل مجموعها إلى أكثر من ثلاثة ملايين درهم، تحفيزاً للرياضيين المشاركين والجماهير بتقديم أفضل المنافسات وأعلى الجوائز.

وقالت اللجنة في بيان صحافي: «إن مجموع الجوائز المخصصة للرياضيين في البطولات الثماني زاد على ثلاثة ملايين درهم، من بينها 1.5 مليون درهم مخصصة للفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الكرة الطائرة، و425 ألف درهم للفائزين في مختلف الفئات بسباق الدرّاجات الهوائية، و376 ألف درهم للفائزين في فئات بطولة البادل، و324 ألف درهم للفائزين في سباق الجري، و210 آلاف درهم للفائزين في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، و146 ألفاً و800 درهم للفائزين في فئات بطولة الجوجيتسو، و56 ألف درهم للفائزين في بطولة المبارزة، و37 ألفاً 500 درهم لبطولة القوس والسهم.

وتقدم اللجنة المنظمة جوائز يومية للجمهور يبلغ مجموعها مليون درهم توزع في السحوبات بين جوائز مالية وسيارات، تقديراً لدورهم في تشجيع الفرق، وتحفيز اللاعبين على المنافسات، ما يحقق الأهداف المجتمعية للدورة.

سعيد بن مكتوم وأرشام مراد إلى نصف نهائي البادل

تأهل الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، إلى نصف نهائي منافسات بطولة البادل فئة التصنيف المحلي 10 نقاط، بعد فوزه مع أرشام مراد على مروان خوري وعلي أهلي بنتيجة 6-2 و6-4، كما تأهل أنشول تشوبال وإشان تشوبال بعد فوزهما على الثنائي حسام الدين عامر ورانجان براديب بنتيجة 6-1 و6-صفر، وتأهل عيسى المرزوقي وأحمد مصطفى بعد فوزهما على عمر البستكي وموريتز إيكرت بنتيجة 6-4 و3-6 و10-8، وتأهل الثنائي نيكولا سياسيا وبيل بالستر بعد فوزهما على جوناثان آلان وكولين مارشال بنتيجة 6-1 و4-6 و10-6.

تألق إماراتي في بطولة القوس والسهم

تألق الرماة الإماراتيون في منافسات بطولة القوس والسهم، ونال صقر الكتبي الميدالية الذهبية في منافسات القوس الأولمبي المحدب فئة الرجال فوق 18 سنة، وحصل أحمد حافظ على الفضية، وعبدالله الكتبي على البرونزية.

وفاز حسن ريسي بذهبية القوس الأولمبي المحدب لفئة الشباب من 14 إلى 17 عاماً، وحصل عبدالرحمن عبدالواحد على الفضية، وعبدالله زاده على البرونزية. وتوجت سنهال دوفاكار بالذهبية، في منافسات القوس الأولمبي المحدب لفئة السيدات فوق 18 سنة، وحصلت حصة العوضي على الفضية، وعائشة جاسم على البرونزية. وفي منافسات القوس المركب لفئة رجال فوق 18 سنة فاز فيشنو ناريامبولي بالميدالية الذهبية، وسيف اليماحي بالفضية، منيرول إسلام بالبرونزية.

وفي منافسات القوس المركب لفئة أصحاب الهمم، فاز جمال البدواوي بالذهبية، ومحمد الشحي بالفضية، وأحمد النقبي بالبرونزية.

الكعبي: الدورة تزيد من انتشار لعبة القوس والسهم

أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، أن المشاركة في دورة ند الشبا الرياضية تثري لعبة القوس والسهم، وترسخ من أهميتها، كما تمنح اللعبة قوة وانتشاراً وتزيد من انتشارها، لما لبطولة ند الشبا من أهمية كبيرة.

وقال في تصريحات صحافية: «وصول البطولة للنسخة الـ10 يؤكد مدى نجاحها، وبالفعل نحن نرى تطوراً مستمراً فيها بفضل رؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ودعم سموّه للرياضة بشكل عام والقوس والسهم بشكل خاص، ونحن نتشرف بأن سموّه مارس اللعبة وهو ما منحها دعماً وقوة كبيرين، وأيضاً نثمن جهود اللجنة المنظمة في إنجاح الحدث».

• 1.5 مليون درهم مخصصة للفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الكرة الطائرة.

• 425 ألف درهم للفائزين في مختلف الفئات بسباق الدرّاجات الهوائية.

• 376 ألف درهم للفائزين في فئات بطولة البادل تنس.