الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منافسة

دخل فريقان في منافسة لكسب خدمات لاعب أجنبي تألق في الموسم الحالي، إذ تواصلت إدارة كل فريق مع وكيل أعمال اللاعب، الذي أكد أن ناديه الحالي لن يتخلى عنه بسهولة، وأن التعاقد معه يتطلب تقديم عرض مادي كبير.

راتب

قال مقربون من وكيل أعمال لاعب كبير بأحد أندية دوري المحترفين إن التقدير الذي حظي به اللاعب من إدارة النادي بعد توصية إدارة الفريق بزيادة راتبه ومخصصاته المالية، وراء تألقه بشكل مميز في الفترة الأخيرة، والانضمام لقائمة المنتخب.

«باص»

قال لاعبون في فريق يلعب بدوري الدرجة الأولى إنهم لا يستخدمون «باص» النادي المخصص لنقلهم عند خوض المباريات، كونه لا تتوافر فيه وسائل الراحة المطلوبة، ما يقودهم لاستخدام سياراتهم الخاصة عند الذهاب إلى ملاعب المباريات.