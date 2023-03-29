المنتخب المصري يهزم مالاوي ويقترب من أمم أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد المنتخب المصري لصدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بعدما أكد تفوقه على منتخب مالاوي وتغلب عليه 4 / صفر أمس في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول للمباراة متقدما بثلاثة أهداف سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح في الدقائق الرابعة و16 و20.

وفي الشوط الثاني، أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الرابع للمنتخب المصري في الدقيقة 50.

وارتفع رصيد المنتخب المصري إلى تسع نقاط محتلا صدارة المجموعة الرابعة ويليه منتخب غينيا بنفس الرصيد ثم مالاوي وإثيوبيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

وبات المنتخب المصري بذلك بحاجة إلى نقطة واحدة لحسم تأهله إلى النهائيات، مثل منتخب غينيا الذي كان قد تغلب على نظيره الإثيوبي 3 / 2 الاثنين.

ويلتقي المنتخب المصري في مباراته المقبلة بالتصفيات، نظيره الغيني في 12 يونيو ثم يلتقي نظيره الإثيوبي في الرابع من سبتمبر.

إلى ذلك باتت الجزائر ثاني المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، بعدما جددت فوزها على مضيفتها النيجر 1-صفر على ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة تونس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة. وسجل بغداد بونجاح (مهاجم السد القطري) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة، إثر تمريرة من القائد رياض محرز (نجم مانشستر سيتي الإنجليزي). وكانت الجزائر حاملة اللقب عامي 1990 و2019، تغلبت على النيجر 2-1 الخميس الماضي في الجولة الثالثة. وهو الفوز الرابع تواليا للجزائر التي عززت موقعها في الصدارة برصيد 12 نقطة.