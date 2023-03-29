شكرا لقرائتكم خبر ديشان: تصدي ماينان في مباراة أيرلندا يعادل هدفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يفاجأ المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم ديديه ديشان بالتصدي الرائع الذي قام به الحارس مايك ماينان في المباراة التي فاز بها الفريق على جمهورية أيرلندا 1 / صفر، حيث وصفه بأنه «يساوي هدفا».

وحافظ ماينان، حارس ميلان الإيطالي، على انتصار فرنسا في المباراة التي أقيمت بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) بإنقاذ رائع مع اقتراب المباراة من نهايتها، حيث تمكن بطريقة ما من التصدي لضربة رأس ناثان كولينز.

وجاء هذا الإنقاذ بعد أن تصدى لركلة جزاء في المباراة التي فاز بها المنتخب الفرنسي على نظيره الهولندي 4 / صفر في المباراة الأولى بالمجموعة الثانية، حيث أكد ماينان سريعا أحقيته بأن يصبح الخيار الأول في حراسة المرمى عقب اعتزال هوجو لوريس اللعب الدولي. وبعد أن شاهد فريقه يحصد ست نقاط في أول مباراتين، كان ديشان سعيدا بالبداية الممتازة للتصفيات، بما في ذلك براعة ماينان في إيقاف التسديدات.

ونقلت صحيفة «ليكيب» تصريحات لديشان قال فيها «هناك الكثير من الإيجابيات بعد حصد ست نقاط، وتسجيل خمسة أهداف والحفاظ على نظافة الشباك». وأضاف «جدول المباريات لم يعطينا هدية بمواجهة هولندا ثم أيرلندا. كنا أقل إشراقا عن الجمعة الماضي. حصلنا على فرص أقل، ولكن يجب علينا أن نفوز بهذه المباريات». وأكد «أظهر الفريق حالة ذهنية وشخصية جيدة. هناك تصدي مايك. إنه يساوي هدف. كنا قادرين على الرد وكنا أقل ذكاء من المباراة الأولى. منتخب أيرلندا دافع بشكل جيد. أنا سعيد وفخور بهذه المجموعة أمام منافسين مثل اللذين واجهناهما. إنه لأمر رائع حقا أن تحصد هذه النقاط الست». وعن تصدي ماينان، أكد ديشان «إنه تصدي استثنائي. ولكني لست متفاجئا. أعلم ما هو قادر على فعله. هوجو أيضا كان قادرا على التصدي لمثل هذه الكرات. مايك لديه كل الإمكانات».