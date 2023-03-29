الهلال يترقب مصير ميسي مع سان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب العالم مستقبل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، والذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد بعد أو يوقع لأي فريق، في حين أن عدة خيارات متاحة أمام ليو (35 سنة)، من بينها زعيم الكرة السعودية ووصيف العالم نادي الهلال.

الاستمرار مع سان جيرمان

على الرغم من غضب جمهور جمهور نادي العاصمة الفرنسي وصيحات الاستهجان التي تلاحق النجم الأرجنتيني كما فعلوا عقب الخروج على يد بايرن ميونخ من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن البقاء في باريس سان جيرمان كان الخيار الأول لليونيل ميسي. وكان ميسي قد وقع لموسمين حين انضم للفريق الباريسي في أغسطس2021 قادما من برشلونة، مع خيار التمديد لعام إضافي إذا اتفق الطرفان على ذلك. وخلال المونديال الماضي، الذي اختير فيه الأرجنتيني كأفضل لاعب في العالم أمام أنظار جميع ملاك باريس سان جيرمان، توصل اللاعب والنادي لاتفاق مبدئي لتمديد بقائه في باريس. وكانت تتبقى فقط التفاصيل المالية، والتي كانت تبدو مسألة بسيطة بالنظر إلى الأداء الذي كان يقدمه اللاعب آنذاك. ولكن مع حلول العام الجديد، تغيرت المواقف من كلا الطرفين، فخروج الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لم يؤد إلا لزيادة الأمور تدهورا. ويبدو أن ميسي لم يعد منجذبا للاستمرار في مغامرته الباريسية.

العودة لبرشلونة

رحل ليونيل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 باكيا؛ ودع الفريق وهو الهداف التاريخي للنادي في كرة القدم. وداع لم يتوقعه أحد ولا حتى ميسي الذي تفاجأ يوم الخامس من أغسطس ببيان برشلونة بأنه لم يعد لاعبا بالفريق نظرا لعدم قدرتهم على تمديد تعاقده بسبب الوضع المالي للنادي الذي يحرمهم من ذلك.

طوت الأزمة الاقتصادية لبرشلونة في 2021 قصة عمرها أكثر من 20 سنة لخريج أكاديمية لا ماسيا، لكن جماهير برشلونة تمني نفسها بإعادة حبل الود -الذي لم ينقطع- رسميا بينها وبين ليو.

لكن عودة ميسي لبرشلونة ستظل مرهونة بالوضع المالي للنادي الكتالوني ومدى إمكانية تقليص ليو لراتبه.

ميسي هلالي

رغبة سعودية كبيرة تدفع باتجاه تعاقد الهلال مع ليونيل ميسي بهدف عودة المنافسة بينه وبين كريستيانو رونالدو بعد انقطاعها لفترة وجيزة.

انتقال قائد البرتغال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية فتح الباب أمام الحلم برؤية ميسي ينافس هو الآخر بقميص الهلال.

وترددت الكثير من الأنباء أن الهلال والنجم الأرجنتيني قد اتفقا فعلا ولم يعد سوى الإعلان الرسمي وسط ترقب لأعظم صفقة هلالية إن حدثت.

ولا تبدو فرضية بعيدة مع أنباء عن صفقة قياسية تجهز لإقناع ميسي بالقدوم للمملكة، التي لا يبدو ليو غريبا عنها بل شارك في عدد من المباريات والفعاليات على أرضها ويرتبط بعلاقة طيبة مع مسؤوليها.

وعززت الفرضية بزيارة خورخي ميسي، والد ووكيل ليو، إلى المملكة في الفترة الأخيرة، زيارة قيل إنها عن تعاون بين الطرفين بمدارس كرة قدم للأطفال؛ لكن الزيارة كانت كفيلة لتثير الشائعات.

إنتر ميامي

أكدت تقارير صحفية عالمية أن أندية الدوري الأمريكي عقدت اجتماعا قبل 6 أسابيع؛ لمناقشة بعض القضايا والتي كان أبرزها التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضحت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن نادي إنتر ميامي يواجه صعوبات مالية لإتمام عملية التعاقد مع ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتنص قيود الدوري الأمريكي على أن رواتب اللاعبين تبلغ 3 ملايين دولار في العام الواحد، ويسمح بدفع 6 ملايين دولار للاعب المميز فقط، وبهذا الراتب لا يستطيع إنتر ميامي التعاقد مع ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية الدوري الأمريكي اتفقت جميعها على الإسهام بدفع قيمة عقد ليونيل ميسي وراتبه، بغض النظر عن الفريق الذي سيختار اللعب معه؛ مثل إنتر ميامي أو لوس أنجلوس أو أي ناد آخر.

ويأتي إسهام جميع الأندية الأمريكية في صفقة التعاقد مع ميسي، لضمان زيادة شهرة الدوري الأمريكي، وزيادة بيع حقوق البث التلفزيون للمباريات، ولأن إسهامهم في الصفقة سيقابله أرباح كبيرة ستجنيها جميع الأندية من قدوم ميسي.