شكرا لقرائتكم خبر إدارة الاتحاد تفتح ملف سانتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى إدارة الاتحاد إلى تجديد عقد مدرب الفريق، البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، والذي ينتهي في يونيو 2024، وذلك لقطع الطريق على الأندية الراغبة في خدماته.

وأكدت مصادر أن سانتو أبدى سعادته بالاستمرار مع الاتحاد لسنوات قادمة، في ظل ارتياحه للأجواء داخل النادي، وينتظر أن يتم تمديد عقده خلال الفترة المقبلة حتى 2026، بعد الاتفاق على كل التفاصيل مع ممثلي المدرب البرتغالي.

ويعيش الاتحاد موسما مميزا مع سانتو، الذي يقود الفريق بنجاح على كل الأصعدة، ويرى كثيرون أن بإمكانه حصد لقب الدوري السعودي، الغائب عن خزينة النادي منذ موسم 2008-2009.

وتعاقد الاتحاد مع سانتو في يوليو الماضي، خلفا للروماني كوزمين كونترا، وتمكن المدرب من حصد أول ألقابه مع «النمور»، عقب الفوز بكأس السوبر السعودي، للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعدما هزم النصر (3-1) في نصف النهائي، ثم تفوق على الفيحاء (2-0) في المباراة النهائية. ويقود سانتو الاتحاد لنتائج رائعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» لموسم 2022-23، ويتصدر الفريق المسابقة السعودية حاليا بـ50 نقطة بعد مرور 21 جولة، بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف.

كما يسير العميد بصورة جيدة مع سانتو في بطولة كأس الملك، إذ استطاع الفريق الوصول إلى الدور نصف النهائي، إثر الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

ولعب الاتحاد مع سانتو 25 مباراة بكل المسابقات حتى الآن، حقق خلالها الفوز 19 مرة وتعادل 5 مرات وخسر في مباراة وحيدة، وسجل الفريق 55 هدفا، واستقبلت شباكه 16 هدفا.