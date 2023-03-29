السومة يتصدر أكثر اللاعبين إسهاما بالأهداف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتصدر المهاجم السوري عمر السومة، محترف فريق الأهلي السابق، قائمة أكثر اللاعبين إسهاما بالأهداف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، خلال آخر 10 سنوات، وذلك رغم غيابه عن المشاركة في الموسم الحالي 2022-23.

ورحل السومة عن الأهلي السعودي إلى نادي العربي القطري، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب هبوط الراقي إلى دوري الدرجة الأولى، «دوري يلو».

ويقدم السومة مستويات كبيرة مع العربي القطري، الأمر الذي دعا المسؤولين في النادي إلى طلب تمديد الإعارة، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من اللاعب، بعد أن أبدى رغبته بالعودة إلى صفوف الراقي، في حال صعد لدوري المحترفين، خاصة في ظل القرار الصادر من (فيفا) بمنع الأهلي من التسجيل لفترتين.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة سلط فيها الضوء على قائمة أكثر 5 لاعبين إسهاما بالأهداف في البطولة خلال آخر 10 سنوات.

وتصدر السومة القائمة بـ164 إسهاما، إذ سجل 144وصنع 20، ويأتي في المركز الثاني المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، محترف فريق الاتحاد بـ119 إسهاما، إذ سجل 104 وصنع 15.

وحل في المركز الثالث الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال السابق، بـ96 إسهاما، فقد سجل 81 وصنع 15، ليتفوق على فهد المولد، نجم فريق الشباب، الذي أسهم بـ87، إذ سجل 51 وصنع 36.

وأتى في المركز الخامس البرازيلي رومارينيو، نجم فريق الاتحاد، بـ84 إسهاما، فقد أحرز 65 هدفا وصنع 19 حتى الآن.

يشار إلى أن الاتحاد يحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن بـ50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر الثاني، ثم يأتي الشباب ثالثا بـ44 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الرابع بـ39 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، وذلك بعد مرور 21 جولة من عمر دوري روشن للمحترفين.