مبادرة الفتح تخفف معاناة المدافع السابق سيسوكو

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وقدم المركز الإعلامي بنادي الفتح درسا جديدا في الوفاء تجاه مدافع الفريق السابق السنغالي كيموكو سيسوكو الذي يعيش ظروفا مالية صعبة بعد اعتزاله اللعب نتيجة تعرض ابنه لمرض جلدي نادر ، من خلال مبادرة إنسانية قادها لاعبو الفريق الأجانب والمحليون بتقدم مساعدات لأحد المساهمين في الإنجاز الفتحاوي تحت عنوان (حنا لها.. يستاهل).
وأظهر الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي اتصالا باللاعب السنغالي سيسوكو بتواجد قائد الفريق محمد الفهيد وحسين المقهوي اللذين وعدا بتقديم المساعدات لزميلهما السابق بالتنسيق مع جميع العاملين بالنادي من إدارة وأجهزة فنية وإدارية وإعلامية، كما أكد السنغالي سيسوكو أنه متابع للدوري السعودي ومباريات الفريق الفتحاوي هذا الموسم رغم انشغاله بتدريب أحد الفرق في بلاده والتطورات التي يشهدها الدوري السعودي بعد خبر انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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