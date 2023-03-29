الأهلي يحلق بالطائرة

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واستطاع الهلال كسب لقائه مع ضمك بثلاثة أشواط دون مقابل، فيما نجح الابتسام في عبور الترجي بثلاثة أشواط دون مقابل، ليرتفع رصيده 40 نقطة في المركز الثالث.
وفاز الخليج على اليرموك 3/1 ، بينما حافظ النصر على مركزه الخامس بعد فوزه على أبها بثلاثة أشواط نظيفة، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة.
وتمكن الفيصلي من الفوز على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.
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