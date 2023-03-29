الأهلي يحلق بالطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظ الأهلي على صدارة ترتيب دوري جاهز للكرة الطائرة، وذلك بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة ضمن الجولة التاسعة عشرة ليرفع رصيده إلى 54.

واستطاع الهلال كسب لقائه مع ضمك بثلاثة أشواط دون مقابل، فيما نجح الابتسام في عبور الترجي بثلاثة أشواط دون مقابل، ليرتفع رصيده 40 نقطة في المركز الثالث.

وفاز الخليج على اليرموك 3/1 ، بينما حافظ النصر على مركزه الخامس بعد فوزه على أبها بثلاثة أشواط نظيفة، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة.

وتمكن الفيصلي من الفوز على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.