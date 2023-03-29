شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة اليوم الثلاثاء 28 / 3/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية، اليوم، الثلاثاء، الموافق 28/ 3/ 2023 العديد من الأحداث، جاء فى مقدمتها: فوز المنتخب الوطني برباعية نظيفة على منتخب مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا.

منتخب مصر يكتسح مالاوى برباعية نظيفة ويتصدر المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا

حقق المنتخب اوطنى فوزا كبيرا على منتخب مالاوي برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو على التوالى، في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم بإستاد بينجو الدولى في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

عبد الشافي ينتظم في مران الزمالك.. وتأهيل الأساسيين بسبب الإرهاق

انتظم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

الحلوانى: فيتوريا سيغير شكل منتخب مصر للأفضل وصلاح قائد حقيقى ..فيديو

اكد عمرو الحلواني نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق ، ان منتخب مصر اصبح له شكل مميز مع البرتغالي روي فيتوريا ، وذلك من خلال برنامج "استوديو الرياضة" على تليفزيون ”الخليج 365” والذي يقدمه الإعلامي وليد ماهر.

فيتوريا: سعيد بتألق صلاح ولكن سعادتى الأكبر بالمنتخب ككل

قال البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إن المنتخب قدم مباراة رائعة أمام مالاوى اليوم في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، مشيرا إلى أن الفريق لعب بشكل صحيح ونجح في استغلال الهجمات التي لاحت له في المباراة وترجمتها لأهداف.

آلام الفخذ سبب استبدال محمد الشناوى فى مباراة منتخب مصر ومالاوى

كشف مسئولو منتخب مصر، سبب استبدال محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب فى مباراة مالاوى اليوم فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024، والدفع بمحمد صبحى بدلا منه.

عبد الغنى ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد شفائه من الإصابة.. والمثلوثى يواصل التأهيل

شارك محمد عبد الغني مدافع الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

أحمد رفعت يدخل حسابات على ماهر قبل مباراة فيوتشر وبيراميدز بالكونفدرالية

عاد أحمد رفعت صانع ألعاب فريق فيوتشر، إلى الحسابات الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين فيوتشر وبيراميدز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة بعد الإصابات التي ضربت نجوم الفريق في الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات.

الأهلى يتلقى طلباً من كاف لزيادة جماهير الهلال السودانى فى دوري الأبطال

تلقى النادي الاهلي طلبا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بزيادة حصة جماهير نادي الهلال السوداني في مباراة الفريقين المقبلة إلى 2500 مُشجع.

إيهاب الكومى: هناك 10 مدربين يخضون فترة معايشة فى أوروبا بنهاية الموسم

كشف إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ، أنه ليس من المنطقي الحديث عن المدربين خلال عملهم و هذا خطأ كبير .

كولر يتسلّم تقريراً عن اللاعبين الدوليين قبل مران الغد استعداداً للهلال

يتسلّم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قبل مران الفريق غداً تقريراً عن اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني الأول أو مع المنتخب الأولمبي أو اللاعبين الأجانب خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.

فى حدث تاريخى.. كأس مصر للكاراتيه فى معبد الكرنك

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي إقامة بطولة كأس مصر في ساحة معبد الكرنك في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى في التاريخ.