أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2023

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يتلقى طلباً من كاف لزيادة جماهير الهلال السودانى فى دوري الأبطال.

الأهلى يتلقى طلباً من كاف لزيادة جماهير الهلال السودانى فى دوري الأبطال

تلقى النادي الاهلي طلبا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بزيادة حصة جماهير نادي الهلال السوداني في مباراة الفريقين المقبلة إلى 2500 مُشجع.

أفشة يقترب من المشاركة أساسياً مع الأهلى فى لقاء الحسم الأفريقى أمام الهلال

كولر يحسم مهاجم الأهلي فى مباراة الهلال السوداني بدوري الأبطال

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسات مكثفة مع جهازه المعاون من أجل الاستقرار على المهاجم الذي سيقود الفريق في مباراة الهلال السوداني السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.