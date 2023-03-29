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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يتلقى طلباً من كاف لزيادة جماهير الهلال السودانى فى دوري الأبطال.
الأهلى يتلقى طلباً من كاف لزيادة جماهير الهلال السودانى فى دوري الأبطال
تلقى النادي الاهلي طلبا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بزيادة حصة جماهير نادي الهلال السوداني في مباراة الفريقين المقبلة إلى 2500 مُشجع.
أفشة يقترب من المشاركة أساسياً مع الأهلى فى لقاء الحسم الأفريقى أمام الهلال
استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الدفع بـ محمد مجدي أفشة لاعب الفريق أساسياً في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.
كولر يحسم مهاجم الأهلي فى مباراة الهلال السوداني بدوري الأبطال
يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسات مكثفة مع جهازه المعاون من أجل الاستقرار على المهاجم الذي سيقود الفريق في مباراة الهلال السوداني السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.
كولر يتسلّم تقريراً عن اللاعبين الدوليين قبل مران الغد استعداداً للهلال
يتسلّم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قبل مران الفريق غداً تقريراً عن اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني الأول أو مع المنتخب الأولمبي أو اللاعبين الأجانب خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.
الأهلي ينعي وفاة زوج والدة حسين الشحات
نعى النادي الاهلي، حسين الشحات لاعب الفريق في وفاة زوج والدته حيث قدم النادي التعازي للاعب الفريق.