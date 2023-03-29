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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها استاد القاهرة يستضيف مباراة الزمالك والمريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا.
استاد القاهرة يستضيف مباراة الزمالك والمريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا
عبد الشافي ينتظم في مران الزمالك.. وتأهيل الأساسيين بسبب الإرهاق
انتظم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.
عبد الغنى ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد شفائه من الإصابة.. والمثلوثى يواصل التأهيل
شارك محمد عبد الغني مدافع الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.
يواصل الجهاز الفني للزمالك تحت القيادة الفنية المؤقتة للمدرب أحمد عبد المقصود منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض، أمام المريخ السودانى في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
انتظام ثلاثى الزمالك فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الأولمبى
شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، انتظام حسام عبد المجيد و محمد طارق وحاتم محمد سكر، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.