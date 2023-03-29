أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها استاد القاهرة يستضيف مباراة الزمالك والمريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا.

استاد القاهرة يستضيف مباراة الزمالك والمريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا

وافقت هيئة استاد القاهرة الدولي، علي استضافة مباراة الزمالك أمام المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

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