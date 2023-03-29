شكرا لقرائتكم خبر عن البلعوطى يواصل حماية عرين إنبى أمام البنك الأهلى بعد تألقه أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عبد العزيز البلعوطى حراسة مرمى فريق إنبى أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الخميس على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وينوى تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، استمرار الدفع بالبلعوطى أمام البنك الأهلى بعد تألقه أمام بيراميدز وقيادة الفريق البترولى لدور الثمانية من بطولة كأس الرابطة وتصديه لركلة ترجيح حاسمة.

وتأهل فريق إنبي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المحترفة بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة المحترفة.

وسجل محمد ناصر مودي هدف التقدم لإنبي في الدقيقة 85 من عمر المباراة بمهارة فردية، وتعادل بيراميدز في الدقيقة 89 عن طريق كريم حافظ من متابعته لكرة عرضية من الجبهة اليمنى، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل لربع نهائي كأس الرابطة.

وسجل ركلات الترجيح من إنبي كلا من علي فوزي ومحمد حامد وأحمد أمين قفة وأحمد كالوشا ومصطفى دويدار ورفيق كابو، ومن بيراميدز كلا من عبد الله السعيد ووليد الكرتي وأحمد توفيق وأحمد سامي وأحمد فتحي، بينما أهدر لبيراميدز كريم حافظ ومحمد الشيبي وأهدر لإنبي أحمد يوسف.