شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يسجل 4 أهداف خارج الأرض لأول مرة منذ 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد المنتخب الوطني نغمة الانتصارات الكبيرة خارج الأرض بعد غياب 8 سنوات كاملة بالفوز على مالاوي برباعية دون رد على أرضها.

وكان آخر فوز بأربعة أهداف أو أكثر للمنتخب الوطني، على حساب تشاد في تصفيات أمم أفريقيا 2015، ووقتها فاز الفراعنة بخماسية مقابل هدف وحيد.

وقتها سجل باسم مرسي 3 أهداف في الدقائق 2 و24 و62 وسجل محمد صلاح وكهربا هدفًا لكل منهما، في الدقيقة 40 والدقيقة 56 على الترتيب، بينما سجلت تشاد هدفًا في الدقيقة 37.

وحقق المنتخب الوطنى فوزا كبيرا على منتخب مالاوي برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو على التوالى، في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم بإستاد بينجو الدولى في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.