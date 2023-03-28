شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد عبد العزيز مديرا فنيا لفريق الأوليمبى خلفا لحسام عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادى الأوليمبي برئاسة ناصر الشاذلي، تعيين سعيد عبد العزيز نجم الأهلى السابق مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد قبول استقالة حسام عبد العال.

ويجهز حاليا سعيد عبد العزيز تشكيل جهاز الفنى لفريق الأول، ومن المقرر الإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني لفريق الكرة الأول لاحقًا.

وكان سعيد عبد العزيز قدم استقالته من نادى دكرنس بعد التعادل مع كفر الشيخ 2/2 فى آخر مباراة بمجموعة بحرى والإسكندرية قبل التوقف، ليتم قبول استقالته.

وأعلن نادى دكرنس التعاقد مع حسام عبد العال لتدريب الفريق خلفا لسعيد عبد العزيز الذى تولى القيادة الفنية لفريق الأوليمبى خلفا لحسام عبد العال، لتنطبق عليهم لعبة تبادل الكراسى.

وسبق هذا الثنائى، أشرف توفيق حيث رحل عن تدرب فريق بورتو السويس فى مجموعة القاهرة ليقود فريق النصر فى نفس المجموعة بعد رحيل طارق السيد نجم الزمالك السابق.

وعلى نفس السياق، ياسر الكنانى الذى كان يدرب فريق منتخب السويس، تحول إلى مجموعة بحرى والإسكندرية إلى القيادة الفنية لفريق المنصورة خلفا لأحمد سارى الذى بدوره تحول إلى تدريب منتخب السويس.

وشهدت الفترة الماضية أيضا رحيل أكثر من مدرب عن فريقه والتى يأتى أبرزهم رحيل خالد عيد عن تدريب فريق الترسانة، عيد مرازيق عن تدريب فريق بايونيرز، أبو طالب العيسوى عن فريق الأولومنيوم، محمد شعراوي عن فريق الإعلاميين، طارق السيد عن النصر.