خمسة لاعبين عرب في ترتيب أفضل الهدافين الأفارقة

المنامة - ياسر ابراهيم - تضمّن ترتيب أفضل عشرة هدافين مع المنتخبات الوطنية في أفريقيا، خلال القرن 21، خمسة لاعبين عرب، بينما تصدر العاجي ديديه دروغبا صدارة الترتيب بـ65 هدفاً سجلها خلال 106 لقاءات.



ونشر موقع "أنفو سبور" الفرنسي، الأحد الترتيب، حيث عاد المركز الثاني إلى الكاميروني صامويل إيتو الذي سجل 56 هدفاً في 115 لقاء مع "الأسود التي لا تروض"، بينما عاد المركز الثالث إلى المهاجم الغاني جيان أساموا برصيد 51 هدفاً في 109 لقاءات.



وكان المصري محمد صلاح الأفضل ترتيباً بالنسبة إلى اللاعبين العرب، حيث حل رابعاً برصيد 51 هدفاً في 88 لقاء في وقت كان فيه المركز الخامس للجزائري إسلام سليماني برصيد 41 هدفاً.



واحتل محمد أبو تريكة المركز السابع برصيد 38 هدفاً، والتونسي عصام جمعة في المركز الثامن حيث سجل 36 هدفاً في 84 لقاءً دولياً، أمّا آخر اللاعبين العرب في ترتيب أفضل 10 هدافين فهو المصري عماد متعب برصيد 33 هدفاً في 72 لقاء.



ويمكن لمحمد صلاح وكذلك إسلام سليماني تحسين أرقامهما، بما أن كل لاعب منهما يواصل مسيرته الدولية، بينما اعتزل بقية اللاعبين وبالتالي فإن صلاح قد يلتحق بالعاجي دروغبا في الصدارة.

المصدر: مواقع الكترونية