المنتخب المصري يحقق فوز كاسح على أرض نظيره المالاوي



حقق المنتخب المصري فوزًا باهرًا على مستضيفه منتخب مالاوي برباعية نظيفة اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرّرة إقامتها في كوت ديفوار.



وبهذه النتيجة الرائعة بات "الفراعنة" على أعتاب العبور إلى نهائيات "كان 2023".



وتناوب على تسجيل أهداف مصر كل من طارق حامد (4) وعمر مرموش (16) ومحمد صلاح (20) وأحمد سيد زيزو (50).



وهو أول فوز لمصر خارج أرضها أمام مالاوي في جميع المسابقات.



ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف أمام غينيا.



في المقابل تجمّد رصيد مالاوي عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة بفارق الأهداف أمام إثيوبيا الرابعة.



سقوط الكاميرون أمام ناميبيا



وفي المجموعة الثالثة، مُنيت الكاميرون بخسارتها الأولى عندما انقادت للهزيمة أمام ناميبيا بهدفين لواحد في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.



سجّل للفائز بيتر شالوليلي (55) وأبسالوم ليمبوندي (79)، وللخاسر فانسان أبو بكر (72).



وانفردت ناميبيا بالصدارة بخمس نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطة عن الكاميرون، في مجموعة أقصيت عن منافساتها كينيا بسبب إيقافها دولياً.



وقطعت غينيا الاستوائية شوطاً كبيراً نحو التأهل، بفوزها الثالث توالياً ضمن المجموعة العاشرة على حساب بوتسوانا 3-2.



ورفعت غينيا الاستوائية رصيدها إلى تسع نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين عن تونس التي تلعب لاحقاً مع ليبيا (3 نقاط)، علماً أن بطل ووصيف كل مجموعة يضمن تأهله إلى النهائيات.



ولحساب المجموعة الثانية عاد منتخب الرأس الأخضر إلى الديار بفوز ثمين على إسواتيني بهدف دون ردّ.



(بي إن سبورت)