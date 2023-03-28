شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستعين بسموحة لدراسة سيراميكا قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق سيراميكا، وأخرها مباراة سموحة في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي انتهت بفوز سيراميكا بنتيجة 5/3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بهدف لمثله، وذلك ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويستهدف جهاز المقاولون العرب دراسة نقاط القوة والضعف لدى فريق سيراميكا قبل مواجهة الخميس المقبل والتي تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى، برصيد 32 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 21 مباراة، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى مثلهم وخسروا 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.

ويعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص التى يعاني منها لاعبو الفريق، خاصة على مدار آخر 4 مباريات، والتي كبدت ذئاب الجبل 3 هزائم متتالية في الدوري، أمام فاركو والأهلي وسموحة، قبل أن يودع الفريق دور الـ 16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الهزيمة أمام حرس الحدود بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5.

وشدد شوقي غريب على أهمية استغلال الفرص، خاصة أن الفريق يمتلك عناصر هجومية مميزة، فى مقدمتها جون أوكلي، مهاجم الفريق، مشيرا إلى أهمية استغلال الكرات الثابتة والعرضيات لإحراز الأهداف، كما أكد مدرب المقاولون على أن المباريات المقبلة لا تقبل التهاون في أي نقطة، خاصة وأن الفريق يستهدف التواجد في المربع الذهبي بنهاية الموسم، للمشاركة في البطولات العربية والإفريقية.

ويخوض فريق المقاولون العرب تدريباته مساء بعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، ووضع الجهاز الطبي للفريق برنامج غذائي خاص للاعبين لتجنب زيادة الوزن، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة سيراميكا يوم 30 مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.